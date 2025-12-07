ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима души са били евакуирани от танкера "Kairos", не са били в добро здраве
"С тях ще осъществяваме връзка с кораба", коментира вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност“
Има 3-ма души от екипажа, които не са били в добро здравословно състояние и са били евакуирани с хеликоптер. “При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа".
Властите бяха категорични, че това не са бежанци и няма да бъдат третирани като такива. "Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика", допълни той.
"Тепърва ще се уточнява самоличността им", каза още Румен Николов. Тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел.
“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.
