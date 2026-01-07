Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцията по изтеглянето му

© Корабособственикът на танкера "Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на собственика в България - фирма "Парнави“ ЕООД.



Сумата е постъпила по сметката на ИА "Морска администрация“, която координираше цялата операции и поиска възстановяване на всички разходи. Предстои парите да бъдат възстановени в държавния бюджет.



Очаква се собственикът на плавателния съд да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.