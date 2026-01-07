ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцията по изтеглянето му
Автор: Елена Николова 19:13Коментари (0)411
©
Корабособственикът на танкера "Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на собственика в България - фирма "Парнави“ ЕООД.

Сумата е постъпила по сметката на ИА "Морска администрация“, която координираше цялата операции и поиска възстановяване на всички разходи. Предстои парите да бъдат възстановени в държавния бюджет.

Очаква се собственикът на плавателния съд да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.


Още по темата: общо новини по темата: 15
15.12.2025 Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
14.12.2025 Танкерът "Кайрос" получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва
14.12.2025 Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14.12.2025 Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос" 
14.12.2025 Очаква се днес работният катер да придвижи 5-тонен генератор до танкера "Кайрос" в Ахтопол
13.12.2025 Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos" край Ахтопол 
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Частично бедствено положение в община Крумовград
19:11 / 07.01.2026
Критичнo положение в община Кирково!
19:10 / 07.01.2026
От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде у...
16:19 / 07.01.2026
АББ: Клонове на банки ще работят и в събота
15:52 / 07.01.2026
Близо 500 човека от павликенско село останаха без пенсии, намеси ...
15:51 / 07.01.2026
Левон Хампарцумян посъветва българите
14:54 / 07.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Тежка обстановка в Родопите заради дъжд
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: