ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка
21:09 / 15.12.2025
"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания з...
21:10 / 15.12.2025
Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, падн...
20:41 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
19:37 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS