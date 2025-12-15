ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
Автор: Десислава Томева 21:30Коментари (0)183
©
Днес екипите на Изпълнителна агенция "Морска администрация“, съвместно с фирмата изпълнител BMF TUG Service, завършиха успешно буксировката на танкера "KAIROS“ с помощта на три влекача. Около 17.30 часа корабът достигна в крайната си точка и беше закотвен на определеното място в Бургаския залив. Там той не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района.

В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.


Още по темата: общо новини по темата: 14
14.12.2025 Танкерът "Кайрос" получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва
14.12.2025 Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14.12.2025 Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос" 
14.12.2025 Очаква се днес работният катер да придвижи 5-тонен генератор до танкера "Кайрос" в Ахтопол
13.12.2025 Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos" край Ахтопол 
13.12.2025 Започна процедурата по обезопасяването на танкера KAIROS. Ще се проточи от днес до понеделник 
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка
21:09 / 15.12.2025
"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания з...
21:10 / 15.12.2025
Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, падн...
20:41 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
19:37 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Национална баскетболна лига сезон 2025/26
Протести срещу Бюджет 2026
Изграждането на АМ "Струма"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: