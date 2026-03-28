Три катастрофи са станали на магистрала "Хемус" заради дъжд, градушка и намалена видимост. Временно движението по АМ "Хемус“ в участъка п.в. "Белокопитово“ – п.в. "Буховци“ (при км 327) е ограничено в двете посоки поради ПТП. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път I-4 Търговище – п.в. "Белокопитово“. Движението се регулира от "Пътна полиция“, съобщават от АПИ във връзка с едната катастрофа.
От полицията съобщиха, че сигналът е подаден за пътнотранспортно произшествие на около 4 км преди пътния възел.
Става въпрос за три ударени автомобила и разпилени части по пътното платно. Има съмнение за фрактура на ръка на дете на 10 години, което е било в единия автомобил, участвал в произшествието.
Има екипи на полицията, шофирайте внимателно!
Три катастрофи на АМ "Хемус" заради дъжд и градушка, има пострадало дете!
