|Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово. Движението е блокирано.
Официално от АПИ:
Временно е ограничено движението по Северната скоростна тангента при км 6 в посока ГКПП "Калотина“ поради ПТП. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.
Шофирайте внимателно!
