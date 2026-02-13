ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
Автор: Георги Кирилов 15:53Коментари (0)762
©
виж галерията
Тежка катастрофа е станала на Северната скоростна тангента в София. Два тира са се ударили и са избухнали в пламъци.

Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово. Движението е блокирано.

Официално от АПИ:

Временно е ограничено движението по Северната скоростна тангента при км 6 в посока ГКПП "Калотина“ поради ПТП. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.

Шофирайте внимателно!



Още по темата: общо новини по темата: 695
09.02.2026 ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
08.02.2026 Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
30.01.2026 Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
28.01.2026 Отново край Телиш: Тежка катастрофа с тир отне живота на 58-годишен мъж
26.01.2026 Камион се обърна на АМ "Хемус", разпилян е опасен товар!
25.01.2026 Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая...
14:47 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: