Тежка катастрофа е станала на Северната скоростна тангента в София. Два тира са се ударили и са избухнали в пламъци.



Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово. Движението е блокирано.



Официално от АПИ:



Временно е ограничено движението по Северната скоростна тангента при км 6 в посока ГКПП "Калотина“ поради ПТП. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.



Шофирайте внимателно!



