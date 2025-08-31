ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка катастрофа затвори път Е79, има тежко ранени
По първоначални данни:
Лек автомобил "Мерцедес" при движение посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия автовоз.
Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.
Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат.
Шофирайте внимателно и със съобразена срокост!
