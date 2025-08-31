ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежка катастрофа затвори път Е79, има тежко ранени
Автор: Георги Кирилов 10:49Коментари (0)481
© Facebook/Diana Russinova
Преди минути е настъпил тежък пътен инцидент на път I-1 (Е79) в района между Бели извор и Враца. Пътят е затворен и в двете посоки. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.

По първоначални данни:

Лек автомобил "Мерцедес" при движение посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия автовоз.

Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.

Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат.

Шофирайте внимателно и със съобразена срокост!


