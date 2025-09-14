ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани, съобщава NOVA.
Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.
