Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
17:21
© Илюстративна снимка
Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани, съобщава NOVA.

Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.


