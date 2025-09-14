Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!

© Илюстративна снимка Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.



По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани, съобщава NOVA.



Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.