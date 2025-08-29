Тежка катастрофа със жертва на пътя Бяла – Плевен

© илюстративна снимка Лек и тежкотоварен автомобил са се сблъскали след Бяла, посока Велико Търново, съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.



Загинал е водачът на леката кола.



Движението в района на ПТП е ограничено за тежкотоварните автомобили, а останалите се пренасочват през обходен маршрут Пейчиново - Босилковци - гара Бяла.