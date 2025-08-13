Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг

© Пътят между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение тази сутрин в едно от платната му, видя "Фокус".



На място има екипи на полицията, както и такива на "Криминалистична лаборатория", което подсказва, че има загинали.



По неофициална информация, неустановен до момента автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се превозвали 77-годишен мъж и жена на същата възраст.



От удара жената е починала, а мъжът е настанен в болница. Шофьорът на автомобила е избягал от местопроизшествието и се издирва.



