Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
Автор: Николай Парашкевов 09:35
©
Пътят между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение тази сутрин в едно от платната му, видя "Фокус".

На място има екипи на полицията, както и такива на "Криминалистична лаборатория", което подсказва, че има загинали.

По неофициална информация, неустановен до момента автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се превозвали 77-годишен мъж и жена на същата възраст.

От удара жената е починала, а мъжът е настанен в болница. Шофьорът на автомобила е избягал от местопроизшествието и се издирва.



