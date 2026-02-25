Тежка катастрофа на АМ "Тракия"

© Фейсбук Много тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" около Чирпан. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.



Блъснали са се камион и автомобил. Инцидентът е станал в посока София.



Към момента няма данни за пострадали. Магистралата е затворена.