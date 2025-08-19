Тежка катастрофа край Звъничево

© Тежка верижна катастрофа между два микробуса и един лек автомобил е станала на пътя Звъничево - Лозен, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Пазарджик.



На мястото има полицейски екипи, пожарна и Спешна помощ.



От полицията уточниха, че вероятната причина за инцидента е сблъсък между леката кола и спрелите на пътното платно микробуси. Има един пострадал човек, който е транспортиран в МБАЛ - Пазарджик.



Официално от АПИ: Временно е ограничено движението при км 181 по път І-8 Звъничево – Лозен и в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е: Звъничево – Братаница – Ветрен дол – Варвара – Септември и обратно.