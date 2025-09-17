ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на България
По думите ѝ на първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил и допълва: "Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той".
Петкова посочва и данни за "бюджетните излишъци на Асен Василев" от 2021 г. до 2025 година. За 2021 г. дефицитът е бил 3,9%, за 2022 г. – 2,9%, за 2023 г. – 2%, за 2024 г.- 3%. "Да видяхте някъде излишък?", пита тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 544
|предишна страница [ 1/91 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Стотици запалиха свещ в памет на малкия Иван
20:42 / 17.09.2025
Не е установена неизправност на превозното средство при инцидента...
20:36 / 17.09.2025
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:02 / 17.09.2025
Важно предупреждение за българите в Сърбия
18:41 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
17:29 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:19 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS