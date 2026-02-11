ИЗПРАТИ НОВИНА
Коя е общината със средна заплата от 1 971 евро?
Автор: Десислава Томева 11:59Коментари (0)10
©
Козлодуй, Челопеч и София (столица) са лидери по заплати в България през 2024 година. Топ 3 се запазва, но за пръв път в последните 10 години Челопеч отстъпва първото място на Козлодуй. Най-високата средна заплата в страната доближава 2 000 евро, като отчита ръст от близо 50% в периода след пандемията, съобщават от ИПИ, цитирани от ФОКУС. Сравнително малки и силно индустриални общини традиционно доминират в топ 10. Сред големите общини (областните центрове) начело са София, Варна и Пловдив, а в дъното – Хасково, Видин и Кюстендил. Заплащането в големите общини, изключвайки столицата, варира от около 800 евро на месец в дъното на класацията до 1 100 евро в челото.

Кои са лидерите по заплати в страната?

Община Козлодуй излиза на първо място по ниво на възнагражденията в страната през 2024 г., като средната заплата в местната икономика достига 1 971 евро на месец. Близо 70% от всички наети в общината работят в обществения сектор, като тук влизат и всички наети в АЕЦ Козлодуй. Други две общини със силна енергетика също попадат в топ 10 – това са Раднево на 5-то място (1 409 евро) и Гълъбово на 9-то място (1 289 евро). Символично, в период на тежки дискусии за заплащането в публичния сектор, община с голямо държавно предприятие излиза на първо място по заплати в страната.

Обичайният лидер община Челопеч тази година е на второ място със средна заплата в размер на 1 860 евро на месец. Тук голяма роля играе добивната индустрия, която наема кадри предимно от района на Средногорието и осигурява високо заплащане. В топ 10 попадат и други общини от Средногорието, в които минната индустрия има водеща роля  – Пирдоп на 4-то място (1 480 евро) и Панагюрище на 7-мо (1 396 евро). Община Мирково е потенциално също в топ 10, но е извън класацията поради конфиденциалност на данните[2]. Топ 10 се затваря от община Брезник (1 219 евро), в която също се развива добивната индустрия, но има и голямо строително предприятие.

Столицата София отново се нарежда на трето място със средна заплата в размер 1 650 евро. Столицата осигурява работа на над 1/3 от всички наети в България и изпреварва чувствително другите големи икономически центрове по ниво на възнагражденията. Общините Варна (1 128 евро) и Пловдив (1 058 евро) се нареждат съответно на 14-то и 22-ро място в класацията. Индустриалните общини около трите водещи икономически центъра в страната се представят силно. Община Девня е на 6-то място със средна заплата от 1 403 евро, а община Божурище е 8-мо място със средна заплата от 1 319 евро. В топ 20 попадат и други общини в периферията на големите центрове, в които водеща е индустрията или логистиката – Костинброд и Елин Пелин до столицата, Куклен и Марица до Пловдив и Белослав до Варна.

В периода 2020-2024 г. се наблюдава сериозно увеличение на възнагражденията, като във водещите местни икономики (София, Варна и Пловдив) ръстът на заплатите след пандемията достига 70%. Общата картина показва, че през 2024 г. продължава повсеместното нарастване на заплатите в общините в страната. Възнагражденията се увеличават в 260 общини, като в 229 от тях ръстът на възнагражденията за годината надвишава 10%. В почти всички общини нарастването на заплатите изпреварва темпа на инфлацията, което означава, че покупателната способност се увеличава.

Какво може да видите в картите?

Публикувани са данните за средната брутна месечна заплата на наетите по общини за периода 2020-2024 г., като отделно е налична и разбивка на заплатите в обществения и частния сектор. Видимо в повечето общини заплащането в обществения сектор изпреварва това в частния. Страницата позволява да се проследи и годишната динамика на възнагражденията, както и отношението на минималната работна заплата към средната заплата във всяка община. Докато в София минималната работна заплата е под 30% от средната за местната икономика, в голяма част от общините минималното възнаграждения е осезаемо над 50% от средната заплата.

Какво предстои за "265 истории за икономика“?

През 2026 г. екипът на ИПИ ще продължи да актуализира интерактивните карти с нови данни за икономическото и социално развитие на общинско ниво., в т.ч. данни за дейността на предприятията и пазара на труда, демографски тенденции, образователни резултати, здравни показатели и много други. Голям набор индикатори за дейността на нефинансовите предприятия вече са налични на сайта на инициативата.

Продължават да се обновяват и профилите на общините на "265 истории за икономика“, които показват избрани показатели в различни сфери за всяка община в страната.

Всички карти могат да се разгледат на страницата на инициативата. Голяма част от данните се публикуват за пръв път за свободно ползване. ИПИ изказва благодарност към всички партньори, които подкрепиха инициативата.


