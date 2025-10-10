Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за НОИ расте ежегодно

© Най-много са българските пенсионери с чужд стаж в Германия, Испания и Гърция, Данните са от анализ на НОИ, цитирани от "Фокус“.



Данните показват, че общият брой на пенсионерите, получаващи пенсии и добавки по европейски регламенти и международни договори в България и чужбина за разглеждания период /2020-2024 г./, нараства, като от 50 162 лица в края на 2020 г. достига 75 188 лица към 31.12.2024 г. или с 49,9% повече. От тях делът на пенсионерите, живеещи в България, е 72,6% през 2020 г. и нараства на 78,5% през 2024 г., а на тези, живеещи в чужбина, е 27,4% през 2020 г. и намалява до 21,5% през 2024 г.



В рамките на разглеждания период се наблюдава тенденция към увеличаване на броя на пенсионерите с пенсии по ЕРМД както за живеещите в България, така и за живеещите в чужбина. Броят на пенсионерите, живеещи в България, от 36 433 лица през 2020 г. е нараснал на 59 007 лица през 2024 г., докато броят на пенсионерите, живеещи в чужбина, се увеличава през посочения период от 13 729 лица на 16 181 лица.



В групата на държавите с над 5 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД през 2024 г. с най-голям брой пенсионери е Германия (12 534 лица), следвана от Испания (11 102 лица), Гърция (10 218 лица), Италия (8 649 лица), Русия (5 969 лица) и Великобритания (5 478 лица). Това са и държавите, които в близкото минало са предпочитани от българските работници мигранти поради привлекателните предложения за работа, напредък в кариерата и потенциала за по-добро качество на живот.



Следващата по големина група (на държавите с от 1 001 до 5 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г.) включва: Чехия, Кипър, Австрия, Франция, Украйна, Португалия и Полша. Техният общ брой е нараснал от 9 507 пенсионери през 2020 г. на 13 433 пенсионери през 2024 г. (с 41,3%).



През периода 2020 – 2024 г. тази група е с относителен дял от всички пенсионери с пенсии по ЕРМД – 19,0% в началото на периода и 17,9% в края. В групата на държавите с от 101 до 1 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г. попадат 20 страни, чийто общ брой на пенсионерите през 2024 г. е 7 281 лица, при 4 372 лица през 2020 г.



Държавата с най-много пенсионери от тази група през 2024 г. е Израел с 934 лица, а с най-малък брой – Латвия със 104 лица. С най-малък брой лица е групата, на държавите с под 100 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г. Общият брой на пенсионерите в нея е само 297 лица през 2024 г., при 206 лица през 2020 г. Тази група през целия период е с относително равен дял – 0,4% от всички пенсионери с пенсии по ЕРМД. Анализът на данните показва, че през петгодишния период е налице тенденция на ежегоден ръст на броя на пенсионерите с пенсии по ЕРМД за всички 44 държави.



Към 31.12.2024 г. по ЕРМД се изплащат 59 283 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (ОСВ), което е увеличение с 46,9% спрямо 2020 г. Тенденция на увеличение има и при изплатените лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване (ИОЗ), като в края 2024 г. техният брой е 11 988 и е с 62,8% повече спрямо 2020 г. Броят на наследствените пенсии също бележи постоянен ръст през периода 2020-2024 г. Броят на наследствените пенсии за ОСВ за този период се е увеличил с 29,6%, а този на наследствените пенсии за ИОЗ, изплащани по ЕРМД, със 73,3%.



Общият годишен разход за пенсии, отпуснати по европейски регламенти и международни договори, за периода от 2020 г. до 2024 г. се увеличава три пъти – от 183 119,3 хил. лв. през 2020 г. на 547 224,2 хил. лв. през 2024 г. или като абсолютна сума увеличението е с 364 104,9 хил. лв.



Причините за нарастването на изразходваната сума са: увеличението на броя на пенсионерите и пенсиите по ЕРМД и нарастването на размерите на този вид пенсии. С най-голям дял в общата съвкупност на разходите за пенсии по ЕРМД са разходите за лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Те нарастват за периода със 190,5% или с 298 562,9 хил. лв. С най-голямо нарастване в процентно изражение са разходите за наследствени пенсии за инвалидност поради общо заболяване по ЕРМД. За периода те нарастват четири пъти.



Освен като абсолютна сума, разходите за пенсии, отпуснати по европейски регламенти и международни договори, се увеличават и като дял в общите разходи за пенсии в България. Делът нараства от 1,64% през 2020 г. на 2,53% през 2024 г. Перспективата е делът на тези разходи да продължи да нараства, тъй като трудовата мобилност на българските граждани в рамките на Европейския съюз се засилва в следствие на свободното движение на работна ръка, което води до нарастване на броя на хората, придобили осигурителен стаж в други държави членки на ЕС. Паралелно с това България разширява списъка си с международни договори и спогодби в областта на социалната сигурност, което създава допълнителни основания за отпускане на пенсии по линия на двустранните споразумения.