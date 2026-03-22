ТИР се обърна на АМ "Тракия". Това съобщават очевидци в социалните мрежи.



Инцидентът е станал на 56-ия километър посока Пловдив, след тунел "Траянови врата".



Движението е временно спряно до изтеглянето на тежкотоварния автомобил, на място има и екип на спешна помощ.



Шофирайте внимателно!