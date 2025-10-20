ИЗПРАТИ НОВИНА
Световната банка предложи на България да увеличи данъците върху старите коли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
©
Световната банка предлага България да увеличи данъците върху старите автомобили. Това става ясно от специалния доклад на институцията "Преосмисляне на общинските финанси“, в който се съдържат идеи за промени в данъчното облагане на автомобилите и недвижимите имоти.

Основните мотиви на Световната банка са увеличаване на приходите на общините и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Приемането на предложението би донесло повече средства в местните бюджети, но това са пари, които идват от джоба на данъкоплатците.

Годишният данък за превозните средства в България се състои от два основни компонента – имуществен и екологичен.

За леките и товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона екологичният коефициент варира от 0,4–0,6 за стандарт "Евро 6“ до 1,1–1,4 за автомобили със стандарт "Евро 1“ или без екологична категория. Конкретният размер на коефициентите се определя от общинските съвети.

Автобусите и тежките товарни автомобили с категория "Евро 4“ плащат с 20% намаление, а тези с "Евро 5“, "Евро 6“ или "EEV“ – с 50% по-нисък данък. Електромобилите и електрическите мотоциклети са освободени от данък.

Освен от екологичната категория, данъкът зависи и от възрастта на автомобила. Именно това, според Световната банка, подкопава екологичните цели на държавата.

В момента имуществените коефициенти варират от 1,1 за автомобили над 20 години до 2,3 за автомобили до 5 години включително, което на практика възнаграждава старите и по-замърсяващи коли, се посочва в анализа.

Финансовата институция предлага този подход да бъде променен, така че да се стимулира покупката на по-нови и по-чисти автомобили. Според тях приоритет трябва да бъдат екологичните цели, а не социалната поносимост.

Много експерти и граждани поставят под съмнение реалистичността на подобно предложение.

"Как човек със заплата от 1500–2000 лв. или пенсия от 1000 лв. може да си позволи нов автомобил?“ – питат те.

Повечето българи карат стари коли не по избор, а по необходимост, тъй като новите автомобили са непосилни за бюджета им.

"Ако с вдигането на данъците можеха да се увеличат доходите, най-добре всички данъци да бъдат повишени пет пъти и на следващия ден всички ще станем по-богати“, коментират с ирония анализатори, цитирани от вестник "Труд".

Експерти предупреждават, че подобна мярка няма да доведе до подмладяване на автопарка, а точно обратното – до неговото допълнително застаряване.

Причината е проста: ако данъците се повишат, хората ще имат по-малко средства за спестяване и подмяна на автомобилите си. Освен това при покупка на кола купувачите ще търсят по-евтини и по-стари модели, за да се вместят в бюджета си.

Пример: човек с общ бюджет от 15 хил. лв. за автомобил, включително регистрация, данък и застраховка, ще трябва да избере по-стар автомобил, ако новите данъци и еко такси бъдат увеличени.

Предложението на Световната банка поставя на дневен ред важен въпрос – как да се съчетаят екологичните цели с реалностите на доходите в България.

Докато институциите търсят "зелен“ подход, за мнозина българи по-високият данък върху старите автомобили може да се окаже не стимул, а наказание за бедността.


Още по темата: общо новини по темата: 480
Логично е да се промени данъка. Ако караш 20 годишна замърсяваща трошка: 500-700 лева, като напомняне че е време за нова кола. Ако караш нова кола която струва между 40К и 120К лева: минимален или никакъв данък. Ако караш нова кола за 120К+: много висок данък. Щом може да си позволиш да платиш цената и поддръжката на такъв автомобил значи спокойно може и 5К да плащаш на година.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

