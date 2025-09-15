ИЗПРАТИ НОВИНА
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 км/ч, без колан и говори по телефона
20:21
© bTV
Мерят средна скорост на още 36 километра магистрали. Поредните отсечки, на които от днес се глобява, са на АМ "Марица“. Три са отсечките по 117-километровия аутобан, в които и в двете посоки се засича средна скорост.

Те са между Харманли и Любимец с дължина 21 км, 6 километра между Любимец и Момково и 9 километра между Момково и Свиленград. Максималната допустима средна скорост и в трите отсечки е 140 км в час, колкото е и допустимата за магистралите у нас.

Само за няколко дни тол камерите в отсечките на АМ "Марица“ вече са регистрирали 350 нарушители. Най-фрапантният случай е шофьор, засечен от камерата при Момково да се движи със средна скорост 180 км/ч. 

Общо 18 000 са преминалите превозни средства в двете посоки на магистралата за седмица, повечето от половината са с чужди регистрации.

Рекордьорът, засечен със средна скорост от 180 км/ч, е пътувал към Турция и според служителите на тол системата това не е единственото нарушение.

"Вижда се как водачът говори по телефона, а също не се визуализира и да има поставен колан. Още две нарушения“, обясни пред bTV Красимир Чакъров, началник на отдел в ТОЛ.

Всички камери, които вече засичат средна скорост по АМ "Марица“, са в участъци, в които има концентрация на катастрофи.

След последните промени в закона, ако шофьорът, засечен със 180 км/ч на АМ "Марица“, е чужд гражданин и бъде спрян от контролните органи, той няма да може да продължи, ако не плати за вече регистрираното нарушение.

"При спирането на тези водачи, които нямат постоянен адрес на територията на Република България, се връчват всички документи, свързани с нарушенията. Ако не заплати на място глобата, тогава колата му се спира от движение за срок от три месеца“, обясни инспектор Николай Каменов от Пътна полиция в Хасково.

От старта на системата за средна скорост на пътя са регистрирани 26 112  нарушители - или 2500 средно на ден.


