|Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
"От сайта на МВР може да видите в отдел статистики, че са издадени вече стотици електронни фишове за средна скорост. Който е установен с превишена средна скорост, се проверява и за ГО, ако няма, се издава глоба и за това нарушение".
"Това е много добра новина, че системата за средна скорост работи и още по-добра новина е, че се налагат съответните наказания!"
"Карай със 140 по цялата магистрала и няма да ти дреме за тия средни скорости, ама вие лошо сте свикнали тук отпреди, намаляване преди камерите и след тях пак газ, това не работи така, идеята е да се кара в ограничението по цялата магистрала"
"Е, ти си карал със 180-190, святкал си, нормално да те глобят, тя глобата е малка, но добре, че при 3 такива отнемат 26 точки. Аз карам 140-150 и нямам проблеми", обясняват потребители на Фейсбук.
Глобите за нарушения на скоростните режими са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата.
Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение
В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение
ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ.
Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта. В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.
