Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:53Коментари (0)858
Шофьор показа електронен фиш за нарушение, установено чрез камери. "До всички, които питат дали има глобени за средна скорост", обяснява като текст към публикуваната снимка човекът. Глобата е за превишаване на максималната средна скорост по магистрала "Тракия" в участъка между отбивките за Опълченец и Трилистник.

"От сайта на МВР може да видите в отдел статистики, че са издадени вече стотици електронни фишове за средна скорост. Който е установен с превишена средна скорост, се проверява и за ГО, ако няма, се издава глоба и за това нарушение".

"Това е много добра новина, че системата за средна скорост работи и още по-добра новина е, че се налагат съответните наказания!"

"Карай със 140 по цялата магистрала и няма да ти дреме за тия средни скорости, ама вие лошо сте свикнали тук отпреди, намаляване преди камерите и след тях пак газ, това не работи така, идеята е да се кара в ограничението по цялата магистрала"

"Е, ти си карал със 180-190, святкал си, нормално да те глобят, тя глобата е малка, но добре, че при 3 такива отнемат 26 точки. Аз карам 140-150 и нямам проблеми", обясняват потребители на Фейсбук.

Глобите за нарушения на скоростните режими са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата.

Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение

В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;

5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;

6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение

ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;

5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;

6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ.

Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта. В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;

5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;

6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.


общо новини по темата: 47
28.11.2025 Започва връчването на глоби за средна скорост
28.11.2025 ТОЛ камерите са засекли шофьор да кара с 248 км/ч край Пловдив през нощта
21.11.2025 Даниел Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро
07.11.2025 Край на безнаказаното натискане на газта по АМ "Тракия"!
05.11.2025 Експерт: Средната скорост е като извънземните
03.11.2025 Над 40% от засечените за средна скорост са чужденци, но все още няма глоби
Още новини от Национални новини:
Мирчев: Връщаме мандата веднага
13:33 / 10.01.2026
Казино изплати печалба с фалшиво евро
13:16 / 10.01.2026
Д-р Николова: Разгарът на грипната вълна тепърва предстои
13:12 / 10.01.2026
Банско обяви дата с уникални намаления
13:13 / 10.01.2026
НИМХ излезе с най-новата прогноза за идващото след часове
12:49 / 10.01.2026
Анализ показва водещите области в демографията, образованието, си...
13:22 / 10.01.2026

