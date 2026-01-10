Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост

© Шофьор показа електронен фиш за нарушение, установено чрез камери. "До всички, които питат дали има глобени за средна скорост", обяснява като текст към публикуваната снимка човекът. Глобата е за превишаване на максималната средна скорост по магистрала "Тракия" в участъка между отбивките за Опълченец и Трилистник.



"От сайта на МВР може да видите в отдел статистики, че са издадени вече стотици електронни фишове за средна скорост. Който е установен с превишена средна скорост, се проверява и за ГО, ако няма, се издава глоба и за това нарушение".



"Това е много добра новина, че системата за средна скорост работи и още по-добра новина е, че се налагат съответните наказания!"



"Карай със 140 по цялата магистрала и няма да ти дреме за тия средни скорости, ама вие лошо сте свикнали тук отпреди, намаляване преди камерите и след тях пак газ, това не работи така, идеята е да се кара в ограничението по цялата магистрала"



"Е, ти си карал със 180-190, святкал си, нормално да те глобят, тя глобата е малка, но добре, че при 3 такива отнемат 26 точки. Аз карам 140-150 и нямам проблеми", обясняват потребители на Фейсбук.



Глобите за нарушения на скоростните режими са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата.



Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение



В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.



В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:



1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;



2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;



3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;



4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;



5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;



6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.



Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение



ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.



В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:



1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;



2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;



3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;



4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;



5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;



6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.



Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ.



Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта. В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:



1. за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;



2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;



3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;



4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;



5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;



6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.