|Спасиха българин от удавяне в Бяло море
Инцидентът е станал преди спасителите да започнат работа, около 9:00 часа във вторник сутринта, когато се е чул български мъж да вика за помощ от плажа.
Местните жители и служителите на плажния бар в района веднага са се втурнали на помощ. За щастие в близкия спортен комплекс, по това време имало треньори, сред които и бивш шампион по плуване, който също се втурнал да помогне.
Благодарение на намесата на всички, младият българин е успял да стигне до брега, изтощен, но невредим.
|Още по темата:
