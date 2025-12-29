ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственикът на хранителен магазин в Монтана Камен Аврамов споделя, че подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни. Според него държавата е могла да организира процеса по-достъпно за малкия и среден бизнес.
"Този етап ще предизвика много въпроси, на които трябва да търсим отговори. Мисля, че държавата можеше малко по-сериозно да организира някои неща - примерно срещи с оторизираните органи, данъчни, банкови системи“, обяснява пред NOVA Аврамов.
Предизвикателството с наличността на евро
Един от основните проблеми, които търговците предвиждат, е бързото изчерпване на наличните евромонети и банкноти. Макар бизнесът да има възможност да закупи стартови пакети, тяхната стойност може да се окаже крайно недостатъчна още в първите часове на работния ден.
"Имаме стартов пакет от 250 евро, но до обяд той сигурно ще бъде изчерпан. Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лева. Трябва да му върнеш 90 и няколко лева ресто в евро. При четири-пет такива клиенти пакетът свършва“, пресмята Камен Аврамов.
Притесненията на клиентите
В кварталните магазини основната група клиенти са по-възрастните хора, които също подхождат с доза скептицизъм към новите пари.
"Тук пазаруват предимно по-възрастни хора. Техните пенсии започват от 6-о число нататък, така че дотогава със сигурност ще се пазарува само с левове“, прогнозира търговецът. Той споделя, че вече се е опитал самоинициативно да набави допълнителни евро монети от познати, пътуващи в чужбина, за да е по-подготвен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1548
|предишна страница [ 1/258 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 2 ч. и 20 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма
10:36 / 29.12.2025
На Коледа почина уважаван преподавател
10:01 / 29.12.2025
Конституционен съдия: Системата формално е демократична, но по съ...
10:01 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е ...
09:29 / 29.12.2025
Планински спасител: Не подценявайте планината през зимата
08:36 / 29.12.2025
Експерт: Търсенето спрямо предлагането на евро в момента е 3:1, к...
08:39 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Две земетресения са регистрирани в България
11:41 / 27.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS