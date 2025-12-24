Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области

© Започнаха да се сбъдват прогнозите на синоптиците за бяла Коледа, предава Plovdiv24.bg. Сняг вече валли по високите части на Родопите, както и в част от Северозападна България.



Утре продължителни обилни снеговалежи ще има на много места. С оранжев код са предупредени 8 области (Видин, Монтана, Смолян, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Габрово), където количествата валеж ще достигнат до 50 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е в сила жълт код.



Конкретно за град Пловдив очакваните количества валеж за утре са 35-65 mm за 24 часа или интензивен валеж - над 30 mm за 6 часа.