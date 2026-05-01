"Слънчев бряг“ АД приключи дейностите по подготовката на инфраструктурата за предстоящия активен летен сезон.

Извършени са ремонти на ключови алеи и вътрешни улици, тротоари, озеленяване, подменени са осветителни съоръжения и са обезопасени основни зони с интензивен туристически поток, съобщиха от дружеството за Plovdiv24.bg.

Комплексът вече посреща и първите международни гости, свързани с престоя на отбори и екипи по повод Giro d’Italia, което поставя допълнителен акцент върху необходимостта от подредена, сигурна и добре управлявана среда.

Курортен комплекс Слънчев бряг бряг е най-големият и най-посещаван български курорт, който се намира в северната част на Южното българско черноморско крайбрежие, до Несебърския залив на територията на Община Несебър. Ниският морски бряг с плажа е дълъг 6,1 км, а плажната ивица е с фин жълт пясък и средна ширина около 60 м.

Международното летище Бургас се намира на 27 км от Слънчев бряг, а морското пристанище и железопътна гара Бургас – на 40 км от него. Има редовни връзки с областните центрове Бургас (40 км) и Варна (90 км). Слънчев бряг се намира на 361 км от София, 251 км от Пловдив, 90 км от Варна и 190 км от Русе.

На територията на Слънчев бряг днес са разположени около 120 хотела, както и над 100 атракционни заведения. В западната част на курорта на 36 декара площ е разположен първият в България тематичен воден парк Action Aquapark с над 30 различни водни атракции. Хотелите предлагат всички възможности за пълноценна почивка – открити и закрити басейни, зелени паркове и градини, спортни съоръжения, ресторанти, дневни и нощни барове, атракционни заведения, салони за красота, спа центрове и др.

За любителите на спорта Слънчев бряг предлага тенискортове, баскетболни и волейболни игрища, миниголф, велосипеди, както и гребни и платноходни лодки, скутери, водни ски, водни колела, воден парашут и др. Създадена е и конна база с добре обяздени коне и подготвени инструктори по езда. Организират се екскурзии по земя, море и въздух, в които са включени интересни туристически маршрути до различни паметници на българската култура.

Проектирането на Слънчев бряг започва през 1957 г., а изграждането започва с постановление № 120/30 юни 1958 г. на Министерския съвет на НРБ. Изграждането започва северно от несебърския провлак в местност, която географите от край време наричали малката несебърска пустиня – безкрайни пясъци, оформящи дюни, сред които два кладенеца с геранила. От тези два кладенеца, отдалечени на километър от града, са пиели вода живеещите на полуострова.

Първият директор на строителния район е Яни Гюров, а през месец декември 1958 г. на негово място е назначен Михо Ангелов. Първият технически ръководител е Стефан Кесаровски. Първите ръководители на бригади са: Коста Рачев, Кръстьо Викев, Младен Тафаджийски, Денчо Косев и Никола Косев.

Пет броя бетонарки с ръчно зареждане, няколко транспортни ленти и хаспела – това е цялата механизация, с която започва строителството на първия етап на комплекса.

През 1958 г. се появява и първото заведение в Слънчев бряг – стол "Оазис“. На 1 юни 1959 г. е открит първият ресторант – "Нептун“. Първият хотел – "Калина“ – посреща туристи на 8 юни 1959 г., няколко минути след излизането на строителите от обекта.