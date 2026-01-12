ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скиор загина в Пирин
Сигналът е получен в следобедните часове вчера, провела се е спасителна акция. За съжаление, човекът е починал на място.
Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление те само са констатирали смъртта. на мъжа, който е български гражданин.
