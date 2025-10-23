ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
На 24 октомври над страната ще премине хладна вълна, ще има валежи от 5-7 литра на кв.м. Валежи се очакват в крайните северозападни и северни части от страната.
В събота температурите ще достигат 22 градуса.
В неделя ще има повече слънце преди обяд, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник - с постепенно захлаждане.
В неделя максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, стана ясно от думите на синоптика.
През уикенда времето по планините ще бъде студено, вятърът ще бъде силен.
По Черноморието ще бъде ветровито и с максимални температури до 20-21 градуса.
Вълнението на морето ще бъде слабо. Вятърът ще бъде южен.
Чувствително ще бъде захлаждането в началото на следващата седмица.
"Циганското лято се отлага и ще започне някъде около 30 октомври - с високи температури през деня. От четвъртък започва сериозно повишение на температурите. Ще продължи до 5-6 ноември - до 26 градуса в населените места. След това се очакват по-съществени валежи", обясни синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.
Според Янков температурите у нас са нормални за това време от годината, но изменението на климата е налице.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 41
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не мо...
13:18 / 23.10.2025
Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди в...
12:48 / 23.10.2025
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
12:08 / 23.10.2025
Радо Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване,...
12:39 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS