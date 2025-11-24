ИЗПРАТИ НОВИНА
Синдикатите излязоха на протест пред НС, направиха коледен кът с искания
Автор: Илиана Пенова 12:50Коментари (0)224
© Фокус
Основните структури на Конфедерацията на независимите синдикати в България излязоха на протест пред служебният вход на Народното събрание, предаде репортер на "Фокус".

Протестната акцията е под наслов "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!"

"Искаме нормални доходи, без обиди и неприлични изказвания, които се отправят от студиата към всички държавни служители", заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Организаторите на протеста изложиха пример за счетоводител в НОИ получава -  1,595 лв, което по думите им е 25% по-малко от същия в частния сектор.

"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.

Всички искания са онагледени в синдикален коледен кът.



