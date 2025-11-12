ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Синдикати алармират: Фирмите ще трябва да вдигнат цените
Автор: ИА Фокус 13:11Коментари (0)255
©
Синдикатите са в готовност да отидат на среща на тристранката, докато все още предстои работодателите да формират своя позиция, защото очакват разговори и "нещо, което да промени ситуацията от миналата седмица“.

Това стана ясно от думите на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа" пред bTV.

"Ние не просто се видяхме, а обсъдихме проекта на бюджета. Казаха ни, че няма да се променя ДДС-ставката, което е положителна новина за всички. Сега тук има друг риск, който изниква. Една от партиите, които участват във властта, казва, че няма да се вдига ставката“, попита Кацарчев и допълни "започваме да имаме обосновани съмнения какво се случва вътре в коалицията“.

Мария Минчева посочи, че не е имало такова общо предложение за вдигане на ДДС-ставката.

"За нас по-големият проблем са въвежането на изисквания, които съществено ще натоварят компаниите. Извън двата процента осигуровки, извън данък дивиденд, има вътре две изисквания, които са свързани с въвежане на софтуер за управление на продажбите. Има едно изискване и всички превози на стоки с висок фискален риск да се проследяват. И двете условия са изключително трудни, практически неизпълними, особено в сроковете, в които ги дават. В резултат на това фирмите ще трябва да вдигнат цените. И всъщност това са нещата, които нас трябва да ни притесняват. Как тези мерки, свързани с контрол на бизнес, който е светъл, ще доведат до това, че ще се увеличат крайните цени, което ще вдигне инфлацията още повече", коментира тя.

"КНСБ повдигнаха темата и казаха - пак поради медийните публикации, че има изказване от работодателска организация  за повдигане на ДДС. Те казаха, категорично - "червена линия“. Нашата позиция на КТ "Подкрепа“ е същата. Ако се качи с 2% ДДС, това означава още инфлация, още обедняване, тъй като засяга абсолютно всеки“, отбеляза Атанас Кацарчев.

"Ако се върнем към бюджета, нашите претестения къде са - има 5% заложен ръст на работните заплати, 0,8% - допълнителна осигурителна тежест върху тази работна заплата. Съответно имаме около 1,5% до 2%, зависи от администрацията - покачването на минималната работна заплата от 1077 на 1213. И ще се окажа накрая, че ефективно имаме 2,5% - с много голям зор покачване, на заплатите при 5% и над 5 отчетена на инфлация“, коментира още той.


Още по темата: общо новини по темата: 131
11.11.2025 Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители
11.11.2025 Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11.2025 Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10.11.2025 Ренета Инджова за Бюджет 2026: Това велико творение трябва да се продава като ноу-хау
10.11.2025 Милен Велчев: Това води страната към разруха
10.11.2025 Илия Кръстев: Грешно е да се обвързва минималната работна заплата със
средната
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Михаил Заимов: Разбрах, че съм болен от най-смъртоносния рак на р...
12:17 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им...
11:41 / 12.11.2025
Клиентите на една от най-големите банки в България трябва да са о...
11:14 / 12.11.2025
НСО официално: Всички шофьори са длъжни да ни правят път!
10:49 / 12.11.2025
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал...
10:46 / 12.11.2025
Убиецът на Мая избяга в Северна Македония
10:46 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: