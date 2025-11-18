ИЗПРАТИ НОВИНА
Ще пътуваме с единен електронен билет за автобус, влак, самолет и кораб
Автор: Ваня Кузманова 10:47
©
Единен електронен билет за влак автобус, самолет и воден транспорт. Това предвижда новият Закон за обществен транспорт, който Министерството на транспорта вече пусна за обществено обсъждане.

"С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани", заяви вицепремиерът Караджов.

Законът въвежда Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място. 

Създава се и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще работи по европейските стандарти и ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.

Въвежда се Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението на транспорта, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни.

Националният транспортен модел пък ще измерва транспортното предлагане и ще прогнозира търсенето. Чрез него ще се разработват краткосрочни и дългосрочни сценарии за развитие на мрежата. Моделът използва съвременни методи за симулация и анализ, за да осигури ефективно планиране и достъпност.

Законът създава и Национална система за единен превозен документ. Това е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да закупят с една трансакция билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт. Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори, като ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите. Всеки билет ще се издава в електронна форма и ще улеснява пътуването "от врата до врата“, премахвайки нуждата от множество отделни билети.

Заедно с единния билет законът въвежда и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден. Така се гарантират прозрачност, точност и доверие между превозвачите, а услугата е устойчиво финансирана.

Проектозаконът предвижда също механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.

"Общественият транспорт е ключов за развитието на регионите, за достъпа до образование, здравеопазване и труд. С този закон поставяме основата на по-справедлива и устойчива транспортна система, която има за цел да осигури транспорт до всяко населено място", подчерта Караджов.


