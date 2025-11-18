ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще пътуваме с единен електронен билет за автобус, влак, самолет и кораб
"С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани", заяви вицепремиерът Караджов.
Законът въвежда Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място.
Създава се и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще работи по европейските стандарти и ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.
Въвежда се Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението на транспорта, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни.
Националният транспортен модел пък ще измерва транспортното предлагане и ще прогнозира търсенето. Чрез него ще се разработват краткосрочни и дългосрочни сценарии за развитие на мрежата. Моделът използва съвременни методи за симулация и анализ, за да осигури ефективно планиране и достъпност.
Законът създава и Национална система за единен превозен документ. Това е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да закупят с една трансакция билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт. Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори, като ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите. Всеки билет ще се издава в електронна форма и ще улеснява пътуването "от врата до врата“, премахвайки нуждата от множество отделни билети.
Заедно с единния билет законът въвежда и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден. Така се гарантират прозрачност, точност и доверие между превозвачите, а услугата е устойчиво финансирана.
Проектозаконът предвижда също механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.
"Общественият транспорт е ключов за развитието на регионите, за достъпа до образование, здравеопазване и труд. С този закон поставяме основата на по-справедлива и устойчива транспортна система, която има за цел да осигури транспорт до всяко населено място", подчерта Караджов.
