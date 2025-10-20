ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ще приемат ли банките жълти стотинки след 1 януари и ще налагат ли високи такси?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)526
©
В България в момента протича Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, чиято основна цел е да предостави на гражданите достоверна информация за етапите и сроковете на преминаване към единната европейска валута. Докато институциите подготвят страната за промяната, в обществото и социалните мрежи се появяват редица притеснения и заблуди, свързани с процеса на превалутиране, предава БНР.

В последните седмици онлайн се разпространяват снимки на изхвърлени жълти стотинки край контейнерите за боклук, а някои публикации призовават хората да се "отърват“ от монетите си, защото след 1 януари 2026 година "нямало да има къде да се обменят“. Една от тези публикации е на благотворителната организация "Приятели на животните“ от Велико Търново, която, макар и с добро намерение, съдържа подвеждащо твърдение – че банките няма да приемат жълтите стотинки или ще налагат високи такси за това.

Проверка на екипа за фактологическа проверка на БНР показва, че подобни опасения са напълно неоснователни. Според официалните указания на институциите България въвежда еврото от 1 януари 2026 година. До края на януари ще има преходен период, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обръщение. През този месец гражданите ще могат да плащат по своя преценка – в лева или в евро, като търговците ще бъдат задължени да връщат ресто единствено в евро. Така ще се осигури плавен и естествен процес на обмен.

Важно е да се знае, че всички заплати, пенсии, депозити, кредити и спестявания ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро. Плащанията в брой с левове ще бъдат възможни само до 31 януари 2026 г., а след това всички разплащания ще се извършват изцяло в евро.

Българската народна банка ще обменя левове и стотинки в евро без такси и без ограничения във времето. Това означава, че всеки гражданин ще може да обменя левове в БНБ и след години, без да се притеснява от срокове или комисионни. Централната банка ще извършва тази услуга както в своята сграда в София, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

От 1 януари до 31 декември 2026 г. всички търговски банки също ще обменят левове в евро, като в първите шест месеца услугата ще бъде напълно безплатна. В по-малките населени места, където няма банкови клонове, обменът ще се извършва от определени пощенски станции на "Български пощи“ ЕАД. Те ще могат да обменят до 10 000 лева на ден на едно лице, а за суми над 1000 лева ще е необходима предварителна заявка.

След 31 декември 2026 година банките и пощите може да прекратят тази услуга, но БНБ ще продължи да обменя левове и стотинки безсрочно и без такси. Това напълно опровергава твърденията, че след въвеждането на еврото гражданите "няма да имат къде да обменят“ спестените си монети.

До края на 2025 година българите могат спокойно да използват натрупаните си стотинки в търговската мрежа. Законът задължава всички търговци да ги приемат, макар на практика често да има откази при по-големи количества. В такива случаи гражданите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Най-изгодното място за обмен на монети до края на 2025 г. остава касовият център на БНБ в София, където за сортирани монети няма такси. За несортирани монети се дължи минимална такса от 1,8% върху сумата. От началото на 2026 г. обменът ще бъде напълно безплатен както в БНБ, така и в банките и пощите.

Твърдението, че след въвеждането на еврото няма да има къде да се обменят стотинките, е невярно. Българските граждани ще могат да обменят левове и монети безплатно и без ограничения във времето в над 2200 пощенски клона, всички търговски банки и във филиалите на БНБ в страната. От институциите призовават хората да се информират от официални източници и да не се доверяват на частни лица, предлагащи "по-добър курс“.


Още по темата: общо новини по темата: 1340
19.10.2025 Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
18.10.2025 Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България
18.10.2025 Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
16.10.2025 КЗП глоби 70 търговци, не предоставили данни за цените
16.10.2025 Хампарцумян: Кредитният пазар вече е изконсумиран, банките ще стават по-придирчиви
15.10.2025 Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
предишна страница [ 1/224 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на еп...
12:26 / 20.10.2025
Експерт: Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите г...
10:50 / 20.10.2025
Гърци негодуват срещу богати българи, които масово купуват имоти ...
10:15 / 20.10.2025
Световната банка предложи на България да увеличи данъците върху с...
09:32 / 20.10.2025
Голяма тапа на АМ "Тракия": Забавянето е с над 30 минути
09:43 / 20.10.2025
Треньорката на Краси, който бе убит в мола: Казах ти, че брат ти ...
09:11 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Производител от Пловдивско: Не виждам смисъл да продължавам, стоката остава и не мога да я продам
Производител от Пловдивско: Не виждам смисъл да продължавам, стоката остава и не мога да я продам
09:46 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Трагедия на АМ "Тракия": Двама загинали и пострадало дете
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: