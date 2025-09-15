ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост"
Случката се разигра на една от улиците в града, когато шофьорка направи нарушение и тръгна да завива наляво, без да забележи идващ автомобил с предимство. В резултат водачът на лекия автомобил комби беше принуден рязко да натисне спирачките, за да избегне сблъсък.
Драмата обаче не приключи дотук. След като двамата водачи се разминаха на косъм, мъжът от комбито излезе от автомобила, подходи към колата на шофьорката и започна да нанася удари с крака, крещейки и изразявайки гнева си.
"Видимо имаше нарушение, но реакцията беше абсолютно непропорционална“, коментират пътни експерти. Те подчертават, че агресията на пътя не решава проблемите и може да е опасна както за участниците, така и за околните.
Инцидентът повдига и социален въпрос: дали подобна смелост би се проявила, ако срещу агресивния водач стоеше мъж? И доколко хората прибягват до насилие като начин за справяне с пътните конфликти?
Полицията в Сливен разследва случая, като напомня на всички шофьори да спазват правилата за движение и да избягват емоционални реакции на пътя.
Повече вижте във видеото.
