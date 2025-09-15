ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост"
Автор: Вилислава Ветренска 11:09Коментари (0)272
©
Пътно произшествие, което можеше да завърши с катастрофа, се превърна в шокиращ инцидент на пътя заради агресивно поведение.

Случката се разигра на една от улиците в града, когато шофьорка направи нарушение и тръгна да завива наляво, без да забележи идващ автомобил с предимство. В резултат водачът на лекия автомобил комби беше принуден рязко да натисне спирачките, за да избегне сблъсък.

Драмата обаче не приключи дотук. След като двамата водачи се разминаха на косъм, мъжът от комбито излезе от автомобила, подходи към колата на шофьорката и започна да нанася удари с крака, крещейки и изразявайки гнева си.

"Видимо имаше нарушение, но реакцията беше абсолютно непропорционална“, коментират пътни експерти. Те подчертават, че агресията на пътя не решава проблемите и може да е опасна както за участниците, така и за околните.

Инцидентът повдига и социален въпрос: дали подобна смелост би се проявила, ако срещу агресивния водач стоеше мъж? И доколко хората прибягват до насилие като начин за справяне с пътните конфликти?

Полицията в Сливен разследва случая, като напомня на всички шофьори да спазват правилата за движение и да избягват емоционални реакции на пътя.

Повече вижте във видеото.



Още по темата: общо новини по темата: 613
14.09.2025 Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
14.09.2025 При гонка: Шофьор без книжка се удари в сградa на полицията
08.09.2025 Очевидци от Асеновград, след като кола се заби в жилищна сграда: Все едно имаше земетресение, гледката беше ужасна
08.09.2025 Верижна катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив
08.09.2025 Страховита среднощна каскада в Асеновград! Кола се заби в жилищна
кооперация
05.09.2025 Нов инцидент на АМ "Тракия", задръстването е сериозно
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
08:51 / 15.09.2025
Просветният министър приветства ученици, учители и родители за пъ...
07:58 / 15.09.2025
Честит първи учебен ден!
08:02 / 15.09.2025
Валежи и гръмотевици днес, ето къде
08:03 / 15.09.2025
Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
06:15 / 15.09.2025
Този е наглецът на деня на АМ "Тракия", повече от арогантен е
08:35 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
13:29 / 13.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Катастрофи в София
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: