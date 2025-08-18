ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от пловдивско село остана без кола край морето заради неразумна постъпка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)626
© Google
На 15 август около 00.30 ч. на пътя Приморско - Созопол служители от Районно управление – Приморско спрели за проверка лек автомобил "Опел Вектра", с пловдивска регистрация, управляван от 43-годишен мъж от пловдивското село Белица.

Униформените установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,38 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред.

По случая е образувано бързо производство, съобщават от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.


