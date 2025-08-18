ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор от пловдивско село остана без кола край морето заради неразумна постъпка
Униформените установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,38 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред.
По случая е образувано бързо производство, съобщават от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.
