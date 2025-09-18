ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
Автор: Лора Димитрова 21:19Коментари (0)243
Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!

Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във Facebook профила си.

Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса stoilovsm@mail.bg и в него пише: "За измамата с инфлацията, ще ти подготвим тържествен прием в Казичене“ (б.р. в населеното място има затворническо общежитие).

Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.


