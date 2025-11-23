ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пикът идва
Галя е довела 5-годишната си дъщеря за преглед при общопрактикуващия лекар д-р Деница Даскалова след продължило вече няколко дни неразположение.
"В понеделник ѝ беше лошо. Болеше я коремът. Повърна три пъти. Вечерта вдигна температура и във вторник я поддържаше. И след това започна кашлицата", разказва Галя Тодорова.
В детската градина на Ема още няколко деца са с тези симптоми.
"В момента са на мода респираторните вируси, които протичат с кашлица, хрема, зачервено гърло. Това, което ми прави впечатление, е, че се е поизменила периодичността на отделните заболявания. И много нетипично за този сезон - до преди седмица–две доминираха вируси със стомашно-чревно засягане, протичащи с повръщане и диария", обяснява доктор Даскалова.
Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID.
"С увеличаването на случаите на грип се наблюдава намаляване на случаите на COVID, което не е необичайно, защото вирусите не обичат да се "сблъскват“ челно помежду си", подчертава проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.
Засилен интерес към противогрипните ваксини отчетоха личните лекари тази есен, но грипът е претърпял промени.
"Той е претърпял някои мутации, след като ваксината вече е била разработена. Въпреки че се очаква да има по-ниска степен на защита по отношение на инфекция, се смята, че защитата срещу тежко боледуване ще бъде достатъчно добра", категорична е професор Александрова.
А най-високи стойности грипът се очаква да достигне между януари и февруари.
