Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пикът идва
Автор: ИА Фокус 09:39
© iStock
Епичен за сезона вирус със стомашно-чревни неразположения върлува сред децата в момента. Според лекарите освен него циркулират грип А и COVID-19. Медиците отчитат, че противогрипните ваксини ще осигурят достатъчна защита от тежко протичане на заболяването въпреки мутациите, пише NOVA.

Галя е довела 5-годишната си дъщеря за преглед при общопрактикуващия лекар д-р Деница Даскалова след продължило вече няколко дни неразположение.

"В понеделник ѝ беше лошо. Болеше я коремът. Повърна три пъти. Вечерта вдигна температура и във вторник я поддържаше. И след това започна кашлицата", разказва Галя Тодорова. 

В детската градина на Ема още няколко деца са с тези симптоми.

"В момента са на мода респираторните вируси, които протичат с кашлица, хрема, зачервено гърло. Това, което ми прави впечатление, е, че се е поизменила периодичността на отделните заболявания. И много нетипично за този сезон -  до преди седмица–две доминираха вируси със стомашно-чревно засягане, протичащи с повръщане и диария", обяснява доктор Даскалова. 

Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID.

"С увеличаването на случаите на грип се наблюдава намаляване на случаите на COVID, което не е необичайно, защото вирусите не обичат да се "сблъскват“ челно помежду си", подчертава проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Засилен интерес към противогрипните ваксини отчетоха личните лекари тази есен, но грипът е претърпял промени.

"Той е претърпял някои мутации, след като ваксината вече е била разработена. Въпреки че се очаква да има по-ниска степен на защита по отношение на инфекция, се смята, че защитата срещу тежко боледуване ще бъде достатъчно добра", категорична е професор Александрова. 

А най-високи стойности грипът се очаква да достигне между януари и февруари.


