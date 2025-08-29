ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русенец завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици
Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница заедно с голямото си дете.
"Никога не съм употребявал забранени субстанции или пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема, а тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да се погрижи за малката ми дъщеря", разказа пред Нова потърпевшият.
Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира да се промени закона, защото "всички страдаме от фалшиво положителните проби". Димитров настоя да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.
