Русенец завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици

Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Автомобилът му бил блъснат по време на верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици, неговата проба се оказала положителна за амфетамин.



Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница заедно с голямото си дете.



"Никога не съм употребявал забранени субстанции или пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема, а тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да се погрижи за малката ми дъщеря", разказа пред Нова потърпевшият.



Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира да се промени закона, защото "всички страдаме от фалшиво положителните проби". Димитров настоя да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.