ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ресторантьор: Нямаме и едно нещо, което някой доставчик да не е вдигнал
Автор: ИА Фокус 10:34Коментари (0)705
© bTV
Цените на заведенията се увеличават спрямо цените на суровините към заведенията. През 2025-та се вдигна абсолютно всичко, абсолютно необяснимо за нас. Това заяви ресторантьорът и предприемач Ричард Алибегов пред bTV.

"Защо се случи? Ние нямаме и едно нещо, което някой доставчик да не е вдигнал към нас. Най-често се спекулира с еврото, но това няма нищо общо", продължи той с риторичните въпроси.

Цената на труда

"Цената на труда в нашия сектор в последните 4 години се качва всяка година. Взимаме персонал от чужбина. От януари се наблюдава и ръст на наемите от над 20%, което също ще се отрази.

Не коментирам вдигането на ставката - от 9 на 20%, с което от 1 януари сме единствената страна в еврозоната без деференцирано ДДС в сектор "Туризъм".

На въпрос дали след Нова година очаква ново поскъпване, Алибегов отвърна така:

"Силно се надявам да няма такова. То зависи от много фактори, не зависи от нас. От март-април би трябвало да е по-спокойно. Като грейне слънцето лятото, ще се успокоят хората.

От август сме с менюта с две цени. Интересна тенденция в последно време е, че клиентът оставя 50 лева, ако примерно му е оставена сметка 50 евро - или не е видял, или хитрува. Но това са пробойни. Връщане в лева, връщане в евро, всеки се опитва да спекулира. Тепърва ще има интересни случки.

Хаос не очаквам, но проблеми ще има в новогодишната нощ. Аз съм против да се превалутира на масата. Затова хората ще разчитат основно на картово плащане, където това се случва автоматично.

Подход към клиента

"Опитваме се да сме на високо ниво. Самият факт, че се продават на такива цени хотели във Велинград и Банско - и няма места - е нещо много позитивно за българския бизнес. Щом цените се вдигат и всичко е пълно, значи се справяме добре.

Българинът е капризен клиент. Но щом е готов да отиде там и да плати тези пари, значи е доволен от обслужването.

Надявам се, че след поредните избори туризмът най-накрая да стане приоритет на държавата", завърши Алибегов.


Още по темата: общо новини по темата: 1577
31.12.2025 ОББ: Планирано е прекъсване на плащанията с карти
31.12.2025 Собственик на бензиностанция: Клиенти с торби, пълни със стотинки, идват да зареждат
31.12.2025 Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото
31.12.2025 Директорът на НАП: Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект
31.12.2025 ПОС терминалите и банкоматите спират днес
31.12.2025 Къде още ще могат да се обменят левове в евро?
предишна страница [ 1/263 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономистът проф. Боян Дуранкев: Затова цените ще набъбват, трябв...
08:43 / 31.12.2025
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Проблеми с продажбата и активирането на винетки
08:45 / 31.12.2025
ПОС терминалите и банкоматите спират днес
08:44 / 31.12.2025
Къде още ще могат да се обменят левове в евро?
08:23 / 31.12.2025
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:24 / 31.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
България в еврозоната
Преброяване на населението 2021 година
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: