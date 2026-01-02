ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Регистрираха второ земетресение, но значително по-слабо
Според първоначалните данни трусът е с магнитуд от 2.8 по скалата на Рихтер, а епицентърът е в близост до първото земетресение, регистрирано в 16.10 часа, край Симитли с магнитуд от 3.7 по Рихтер.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 175
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Паднали дървета и изпочупени прозорци след буря във Враца
19:30 / 02.01.2026
НАП с ударни проверки: Всеки десети търговец е в нарушение
19:25 / 02.01.2026
Жена плати 1 евро и 50 цента за билет в градския транспорт?
17:30 / 02.01.2026
Земетресение е регистрирано в България
16:38 / 02.01.2026
Опашки от автомобили и автобуси на границата със Сърбия
16:39 / 02.01.2026
Закръгляване на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализир...
16:08 / 02.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS