Регистрираха второ земетресение, но значително по-слабо
Автор: Георги Кирилов 19:28
Второ, по-слабо, земетресение е регистрирано в района на Симитли, показва справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. 

Според първоначалните данни трусът е с магнитуд от 2.8 по скалата на Рихтер, а епицентърът е в близост до първото земетресение, регистрирано в 16.10 часа, край Симитли с магнитуд от 3.7 по Рихтер. 


