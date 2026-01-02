Регистрираха второ земетресение, но значително по-слабо

© Второ, по-слабо, земетресение е регистрирано в района на Симитли, показва справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.



Според първоначалните данни трусът е с магнитуд от 2.8 по скалата на Рихтер, а епицентърът е в близост до първото земетресение, регистрирано в 16.10 часа, край Симитли с магнитуд от 3.7 по Рихтер.