ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Земетресение е регистрирано в България
Според първоначалните данни трусът е с епицентър в района на Благоевград.
Земетресението е усетно по високите етажи в областния център, твърдят благоевградчани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 174
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жена плати 1 евро и 50 цента за билет в градския транспорт?
17:30 / 02.01.2026
Опашки от автомобили и автобуси на границата със Сърбия
16:39 / 02.01.2026
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализирах...
16:08 / 02.01.2026
НИМХ отново постави в жълто няколко области за утре
15:57 / 02.01.2026
Изненадващо: Само 28 пияни и един дрогиран са хванати зад волана ...
14:53 / 02.01.2026
Работещите студенти и правото им на отпуск за учене
15:45 / 02.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS