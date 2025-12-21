ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разбиха престъпна група за наркоразпространение
В хода ѝ са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Уведомен е дежурен прокурор и по случая е образувано досъдебно производство. Задържани са седем души от Благоевградска област, като им е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа.
Задържаха мъж с 16 присъди за трафик на марихуана за 1,3 млн. лв.
На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години - са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки "задържане под стража“.
Работата по случая продължава.
