Разбиха престъпна група за наркоразпространение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:53
© МВР
След активни оперативно-издирвателни действия на 17 декември Регионална дирекция "Гранична полиция“ - Кюстендил проведе специализирана полицейска операция за неутрализиране и документиране на дейността на престъпна група за съхранение и разпространение на наркотични вещества. В акцията участваха служители от сектор "Оперативно-издирвателна дейност“, сектор "Специални тактически действия“, ГПУ - Благоевград, ГПУ - Златарево и ГПУ - Гюешево.

В хода ѝ са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Уведомен е дежурен прокурор и по случая е образувано досъдебно производство. Задържани са седем души от Благоевградска област, като им е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа.

Задържаха мъж с 16 присъди за трафик на марихуана за 1,3 млн. лв.

На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години - са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки "задържане под стража“.

Работата по случая продължава.


