© Ако в настоящото управление е останало и малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват "за" падане на това правителство. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест и предстоящия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", предаде репортер на "Фокус".



"Вчера на площадите в много български градове се чу недвусмислено глас за оставка. Толкова силен глас с толкова категорична сила трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която гарантира, че модела Борисов Пеевски не може да продължава", каза Василев.



"Оттук нататък управление в тази конфигурация ще е мъчение", констатира лидерът на МЕЧ.



Василев разкритикува "Продължаваме Промяната-Демократична България", че се опитват да приватизират протеста.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.