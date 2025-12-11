ИЗПРАТИ НОВИНА
Радостин Василев призова Слави Трифонов да напусне управлението
Автор: Марияна Стойчева 11:01
©
Ако в настоящото управление е останало и малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват "за" падане на това правителство. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест и предстоящия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", предаде репортер на "Фокус". 

"Вчера на площадите в много български градове се чу недвусмислено глас за оставка. Толкова силен глас с толкова категорична сила трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която гарантира, че модела Борисов Пеевски не може да продължава", каза Василев. 

"Оттук нататък управление в тази конфигурация ще е мъчение", констатира лидерът на МЕЧ. 

Василев разкритикува "Продължаваме Промяната-Демократична България", че се опитват да приватизират протеста.



0
 
 
Руди, ако на някой от другите ви стиска да излезете сред хората, може и на вас да ви обърнат внимание. Докато се криеш в новата 7-ма серия бмв няма да стане :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: