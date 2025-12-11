ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радостин Василев призова Слави Трифонов да напусне управлението
"Вчера на площадите в много български градове се чу недвусмислено глас за оставка. Толкова силен глас с толкова категорична сила трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която гарантира, че модела Борисов Пеевски не може да продължава", каза Василев.
"Оттук нататък управление в тази конфигурация ще е мъчение", констатира лидерът на МЕЧ.
Василев разкритикува "Продължаваме Промяната-Демократична България", че се опитват да приватизират протеста.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 126
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 29 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Пловдив ме изненада
12:04 / 11.12.2025
Коледните бонуси и 13-та заплата намаляват заради икономическите ...
11:51 / 11.12.2025
Без онлайн и мобилно банкиране около 1 януари
11:43 / 11.12.2025
Четирима от арестуваните от протеста остават в ареста
11:36 / 11.12.2025
Борислав Гуцанов: Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 20...
11:01 / 11.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 60...
10:14 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS