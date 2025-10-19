© виж галерията Президентът направи изключително кратък коментар от Смолян за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ в понеделник.



"Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове", заяви Румен Радев пред журналисти.



В Смолян той посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в собствената си кола, вместо в бронирана на НСО.



Той бе придружен от съпругата си Десислава Радева.



