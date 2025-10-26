ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се накърнят основните ни принципи
Автор: ИА Фокус 21:29Коментари (0)22
© bTV
Ако бъдат накърнени основните принципи на БСП за повишаване на доходите, стандарта на живот и гарантиране на социалните права, левицата е готова да напусне управленската коалиция. Това обяви регионалният министър Иван Иванов, издигнат от квотата на БСП.  Той беше категоричен, че левицата спира с компромисите.

Иван Иванов коментира, че БСП не са "пожертвали“ председателя на парламента Наталия Киселова, за да останат във властта. Според него всички в управлението търпят негативи. По думите му стабилността и нормалността в държавата са на преден план.

"Аз подкрепих решението на Националния съвет, такова беше и мнозинството. Подкрепих, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, и това трябва да бъде ясно на всички. Има криза в световен мащаб, която нищо чудно да се пренесе и тук. Трябва ни гръбнак, който да ръководи държавата“, допълни той.

Според него по-лесното решение е било да се откажат да участват в управляващата коалиция, но това би било безотговорно на прага на присъединяването на България към еврозоната. "Коалиционната политика на БСП е изключително висока. Досега винаги, като сме управлявали в коалиция, сме били солиден партньор, който дава равновесието, докато не бъдат накърнени основните ни принципи“, уточни той и отказа да постави оценка на коалиционната култура.

Регионалният министър коментира, че не само председателят на парламента, но и всеки един представител на властта, има правото да избира къде и как да се среща със своите избиратели. Той отхвърли твърденията, че БСП не са защитили Наталия Киселова. Според него ръководените от левицата министерства не са "на концесия“.

"Това правителство ще го бъде до толкова, до колкото всеки разбира своите отговорности и ангажименти, извън теснопартийния егоизъм и егоцентризъм, който не бива да се проявява. Това управление ще съществува и когато някой от партньорите прецени, че неговата партийна стабилност е по-важна, това несъмнено ще доведе до края на това управление“, допълни той.

"Такса водомер“ – кой е виновен

Иван Иванов определи критиката към неговото ведомство за "такса водомер“ за неоснователна, защото не "почива на историческите факти и ход на закона“.

"Този закон е създаден през далечната 2019 г. и БСП, тогава като опозиционна партия, 4 пъти спира неговото влизане в пленарна зала. Последното обществено обсъждане и окончателния вариант на този закон е по време на "сглобката“, когато съвместно управляваха ГЕРБ и ПП-ДБ. Аз никога не съм харесвал този вариант, винаги съм бил против“, обясни Иванов.

Регионалният министър уточни, че въпросният закон е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Регионалният министър предлага депутатите да отхвърлят въпросните текстове и да намерят оптимално решение.

Той обясни, че във въпросния закон трябва да се реши и съдбата на регионалните ВиК оператори, от които едва 2 дружества са в добро финансово състояние. "Инвестициите в този сектор са на нула, видяхте в Плевен какво се случи и на практика за един месец бяха извършени дейности, които не бяха с години.

Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона. Оставка на директора на местното ВиК дружество няма да бъде искана.

Незаконните постройки на "Елените“

Регионалният министър уточни, че незаконните строежи в потопения курортен комплекс са два, като ДНСК са установили, че е направена корекция на коритото на река Дращела, за която няма никакви документи.

"Ще се бутне, когато влезе в сила заповедта за премахване на незаконните строежи. До тогава има доста време. Върху този незаконен строеж е строено. Дали това ще се отрази на конструктивната цялост на тези сгради, аз не мога да отговоря. Нека обжалват, но да се замислят другото лято, ако мине такава вълна – дали ще бъдат в тези къщи“, коментира регионалният министър пред bTV.

Той уточни, че в курортния комплекс всичко е изцяло частна собственост – улици, водопроводна мрежа, канализационна мрежа, електропреносна мрежа. "Насила ние не можем да съборим нищо, когато влязат в сила тези актове – държавата ще има възможността да приведе закона в изпълнение.

Иван Иванов коментира, че движението по АМ "Тракия“ вече се извършва нормално. Временна организация на движението има само в участъка край Пазарджик. На АМ "Хемус“ до края на другата седмица трябва да бъде пуснат ремонтираният участък от Яна до километър 0.


Още по темата: общо новини по темата: 32
26.10.2025 Пловдивски депутат от БСП: Ще предложа да излезем от коалицията
22.10.2025 Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат за какво бяха тези силни думи
22.10.2025 Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
22.10.2025 ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС
22.10.2025 Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"
22.10.2025 Борисов: Няма да има преформатиране на кабинета
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
България загуби един голям глас
21:30 / 26.10.2025
Асен Василев: Възможно е повишение на цените на горивата
20:54 / 26.10.2025
Слави Ангелов: Иво Илиев не е удобен прокурор
19:57 / 26.10.2025
Предупреждения за времето утре, интензивни валежи и гръмотевици
19:00 / 26.10.2025
БСП прие ротацията за председател на парламента
15:57 / 26.10.2025
Мъж разстреля съселянин в Ямболско
14:42 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Земетресения в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: