Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се накърнят основните ни принципи

Ако бъдат накърнени основните принципи на БСП за повишаване на доходите, стандарта на живот и гарантиране на социалните права, левицата е готова да напусне управленската коалиция. Това обяви регионалният министър Иван Иванов, издигнат от квотата на БСП. Той беше категоричен, че левицата спира с компромисите.



Иван Иванов коментира, че БСП не са "пожертвали“ председателя на парламента Наталия Киселова, за да останат във властта. Според него всички в управлението търпят негативи. По думите му стабилността и нормалността в държавата са на преден план.



"Аз подкрепих решението на Националния съвет, такова беше и мнозинството. Подкрепих, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, и това трябва да бъде ясно на всички. Има криза в световен мащаб, която нищо чудно да се пренесе и тук. Трябва ни гръбнак, който да ръководи държавата“, допълни той.



Според него по-лесното решение е било да се откажат да участват в управляващата коалиция, но това би било безотговорно на прага на присъединяването на България към еврозоната. "Коалиционната политика на БСП е изключително висока. Досега винаги, като сме управлявали в коалиция, сме били солиден партньор, който дава равновесието, докато не бъдат накърнени основните ни принципи“, уточни той и отказа да постави оценка на коалиционната култура.



Регионалният министър коментира, че не само председателят на парламента, но и всеки един представител на властта, има правото да избира къде и как да се среща със своите избиратели. Той отхвърли твърденията, че БСП не са защитили Наталия Киселова. Според него ръководените от левицата министерства не са "на концесия“.



"Това правителство ще го бъде до толкова, до колкото всеки разбира своите отговорности и ангажименти, извън теснопартийния егоизъм и егоцентризъм, който не бива да се проявява. Това управление ще съществува и когато някой от партньорите прецени, че неговата партийна стабилност е по-важна, това несъмнено ще доведе до края на това управление“, допълни той.



"Такса водомер“ – кой е виновен



Иван Иванов определи критиката към неговото ведомство за "такса водомер“ за неоснователна, защото не "почива на историческите факти и ход на закона“.



"Този закон е създаден през далечната 2019 г. и БСП, тогава като опозиционна партия, 4 пъти спира неговото влизане в пленарна зала. Последното обществено обсъждане и окончателния вариант на този закон е по време на "сглобката“, когато съвместно управляваха ГЕРБ и ПП-ДБ. Аз никога не съм харесвал този вариант, винаги съм бил против“, обясни Иванов.



Регионалният министър уточни, че въпросният закон е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Регионалният министър предлага депутатите да отхвърлят въпросните текстове и да намерят оптимално решение.



Той обясни, че във въпросния закон трябва да се реши и съдбата на регионалните ВиК оператори, от които едва 2 дружества са в добро финансово състояние. "Инвестициите в този сектор са на нула, видяхте в Плевен какво се случи и на практика за един месец бяха извършени дейности, които не бяха с години.



Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона. Оставка на директора на местното ВиК дружество няма да бъде искана.



Незаконните постройки на "Елените“



Регионалният министър уточни, че незаконните строежи в потопения курортен комплекс са два, като ДНСК са установили, че е направена корекция на коритото на река Дращела, за която няма никакви документи.



"Ще се бутне, когато влезе в сила заповедта за премахване на незаконните строежи. До тогава има доста време. Върху този незаконен строеж е строено. Дали това ще се отрази на конструктивната цялост на тези сгради, аз не мога да отговоря. Нека обжалват, но да се замислят другото лято, ако мине такава вълна – дали ще бъдат в тези къщи“, коментира регионалният министър пред bTV.



Той уточни, че в курортния комплекс всичко е изцяло частна собственост – улици, водопроводна мрежа, канализационна мрежа, електропреносна мрежа. "Насила ние не можем да съборим нищо, когато влязат в сила тези актове – държавата ще има възможността да приведе закона в изпълнение.



Иван Иванов коментира, че движението по АМ "Тракия“ вече се извършва нормално. Временна организация на движението има само в участъка край Пазарджик. На АМ "Хемус“ до края на другата седмица трябва да бъде пуснат ремонтираният участък от Яна до километър 0.