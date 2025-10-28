ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващите
Автор: Цоня Събчева 08:00Коментари (0)605
©
Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори. Това каза политологът и съосновател на Изследователския център "Тренд“ Димитър Ганев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Димитър Ганев твърди, че опцията предсрочни парламентарни избори не стои или поне не се обсъжда публично.

"При едни предсрочни парламентарни избори, всяка една от партиите от управляващо мнозинство би имала по-лош резултат. И второ, без съмнение те представяват огромен риск пред всяка от управляващите партии, че ще бъде в по-лоша парламентарна конфигурация, защото на партийния терен някъде по тъч линията загрява новият проект на Румен Радев. В случая, при едни предсрочни парламентарни избори и явяване на президента Радев на тях, това несъмнено ще доведе до промяна в електоралната картина. Партията на президента със сигурност ще взима проценти, ще взима електорат от всяка една от управляващите партии.

Да, в по-малка степен вероятно от ГЕРБ и от "Ново начало“, но все пак президентът Радев и неговият евентуален партиен проект не биха искали да партнират с тях, което само по себе си ще ги постави в по-лоша парламентарна конфигурация в едно следващо Народно събрание. Или по друг начин казвано, страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори.

Според Димитър Ганев управляващите партии ще правят всичко възможно, за да отдалечат във времето подобен тип избори, най-малкото поне докато президентът Радев вече не е президент, т.е. за след президентските избори.

"Имат една година, в която ако се допуснат предсрочни парламентарни избори, това ще е възможно най-добрият вариант за Радев, защото той тогава ще атакува изборите от позицията си на държавна глава.  Това би могло да създаде форма на електорална вълна, тъй като ще има много малко време за кампания, всичко ще бъде фокусирано върху посланията на президента Радев, общо взето малко внимание ще се обръща на хората около него и на структурата на партията. Защото в условия на предсрочни парламентарни избори и много бърза кампания, то ще бъде по-скоро завоалирано и някак си в периферията ще остане. Факт, който управляващите не могат да допуснат".


Още по темата: общо новини по темата: 33
26.10.2025 »
26.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интерес...
20:58 / 20.10.2025
Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
14:13 / 14.10.2025
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
10:04 / 10.10.2025
Чистотата, глупако, чистотата!
16:05 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колоездене - състезания и подготовка
Презастрояването на Пловдив
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: