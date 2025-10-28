Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващите

© Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори. Това каза политологът и съосновател на Изследователския център "Тренд“ Димитър Ганев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Димитър Ганев твърди, че опцията предсрочни парламентарни избори не стои или поне не се обсъжда публично.



"При едни предсрочни парламентарни избори, всяка една от партиите от управляващо мнозинство би имала по-лош резултат. И второ, без съмнение те представяват огромен риск пред всяка от управляващите партии, че ще бъде в по-лоша парламентарна конфигурация, защото на партийния терен някъде по тъч линията загрява новият проект на Румен Радев. В случая, при едни предсрочни парламентарни избори и явяване на президента Радев на тях, това несъмнено ще доведе до промяна в електоралната картина. Партията на президента със сигурност ще взима проценти, ще взима електорат от всяка една от управляващите партии.



Да, в по-малка степен вероятно от ГЕРБ и от "Ново начало“, но все пак президентът Радев и неговият евентуален партиен проект не биха искали да партнират с тях, което само по себе си ще ги постави в по-лоша парламентарна конфигурация в едно следващо Народно събрание. Или по друг начин казвано, страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори.



Според Димитър Ганев управляващите партии ще правят всичко възможно, за да отдалечат във времето подобен тип избори, най-малкото поне докато президентът Радев вече не е президент, т.е. за след президентските избори.



"Имат една година, в която ако се допуснат предсрочни парламентарни избори, това ще е възможно най-добрият вариант за Радев, защото той тогава ще атакува изборите от позицията си на държавна глава. Това би могло да създаде форма на електорална вълна, тъй като ще има много малко време за кампания, всичко ще бъде фокусирано върху посланията на президента Радев, общо взето малко внимание ще се обръща на хората около него и на структурата на партията. Защото в условия на предсрочни парламентарни избори и много бърза кампания, то ще бъде по-скоро завоалирано и някак си в периферията ще остане. Факт, който управляващите не могат да допуснат".