Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
Автор: Елиза Дечева 17:01Коментари (0)147
©
Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция. Това заяви президента (2017-2026 г.) Румен Радев.

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ. Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!


