© Първи сняг заваля в Чепеларе. Това съобщиха синоптиците от Meteo Bulgaria.



Припомняме, че 10 см е снежната покривка в Пампорово и продължава да вали, съобщи за "Фокус“ дежурният в Планинската спасителна служба в курорта.



Освен в района на Пампорово, сняг вали и по проходите "Превала и "Рожен“, каза за "Фокус“ и дежурният в Областно пътно управление – Смолян. снегорините са на терен и почистват пътищата по тези направления.



Няма затворени пътища и сигнали за инциденти, уточняват от пътната служба. В останалите части на област Смолян валежите са от дъжд.



