|Първи сняг заваля в Чепеларе
Припомняме, че 10 см е снежната покривка в Пампорово и продължава да вали, съобщи за "Фокус“ дежурният в Планинската спасителна служба в курорта.
Освен в района на Пампорово, сняг вали и по проходите "Превала и "Рожен“, каза за "Фокус“ и дежурният в Областно пътно управление – Смолян. снегорините са на терен и почистват пътищата по тези направления.
Няма затворени пътища и сигнали за инциденти, уточняват от пътната служба. В останалите части на област Смолян валежите са от дъжд.
