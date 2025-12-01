ЗАРЕЖДАНЕ...
|Провокатори разбиха офис на ГЕРБ в София
Демонстрацията продължава и пред централата на "ДПС - Ново Начало", където Камъни, бомбички, колчета и бутилки летят към полицията.
Протестиращите са се разделили на три групи - в "Триъгълника на властта", където протестът е мирен и пред централите на ДПС и пред тази на ГЕРБ "Оборище", където ситуацията ескалира.
