Пролетни температури и сняг в следващите дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40
©
През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва; в събота и неделя ще бъде доста ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°.

Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни краткотрайни превалявания.

В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.

В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България ще духа силен югозападен вятър и остава топло за периода.


