|Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация
"Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари", допълни той.
"Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, който миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри", каза пред NOVA проф. Кантарджиев.
"Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички", препоръча още проф. Кантарджиев.
Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.
В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.
