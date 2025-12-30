ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Христова: Супергрипът вече е в България
Той не е включен в противогрипната ваксина за този сезон. По думите ѝ ваксините са свършили своята работа и това е най-доброто, което може да се направи като профилактика, но тяхната ефикасност понякога намалява – спрямо променения вирус.
"95% от изпратените ни щамове са от него – той много бързо завзе пространството и започна да доминира. Изследвани са 23 проби, при 20 е доказан H3N2. Пробите са от цялата страна – и от малки деца, и от възрастни. Този променен щам ще доминира“, обясни пред bTV проф. Христова.
Експертът припомни, че първите симптоми са висока температура, болки в ставите, мускулите и главоболие. Допълни, че не започва с хрема и кашлица, а с дразнене в гърлото и отпадналост. Тя посъветва да се правят тестове за грип, за да може личният лекар да назначи правилно лечение.
"Януари и февруари това ще бъде основната патология. Усложненията при грипа са свързани с вирусна пневмония, менингит и енцефалит. Симптомите продължават около седмица. Ден преди да се разболеем сме най-заразни. Можем да засилим организма с витамин D, Цинк, Селен, топли течности и дезинфекция на гърлото“, добави тя.
Пикът на грипа се очаква още в началото на януари. Тя апелира хората, които не се чувстват добре, да си останат вкъщи в Новогодишната нощ, за да се ограничи разпространението.
Експертът посъветва родителите с малки деца да оставят малчуганите вкъщи в пика на грипа, ако има кой да ги гледа. Или да подсилят имунитета с витамини и пробиотици.
По думите ѝ грипът "може да ни повтори“, но с друг тип вирус. Проф. Христова обясни, че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус. Циркулират обаче други респираторни вируси, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища.
