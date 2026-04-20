При два пъти повече обработени протоколи в сравнение с предишното отчитане картината от официалното броене показа съществена промяна в надпреварата за второ място, видя репортер на Plovdiv24.bg. ПП-ДБ скочи от 13.975% на 15.224% - ръст от над 1.2 процентни пункта само за едно обновяване на данните. ГЕРБ-СДС се понижи от 12.836% на 12.496%. Прогресивна България на Румен Радев продължи да задържа доминиращата позиция с 43.702% при 14.80% обработени протоколи на Централната избирателна комисия.

Разликата между ПП-ДБ и ГЕРБ нарасна до близо 2.7 процентни пункта - разстояние, което при тази тенденция изглежда трудно за преодоляване от Бойко Борисов.

ПП-ДБ с ясна преднина пред ГЕРБ

Ръстът на ПП-ДБ от почти 1.25 процентни пункта между двете отчитания е най-важната разлика. Коалицията на Асен Василев в и Демократична България се настани трайно на второ място и увеличи аванса си пред ГЕРБ до почти три процентни пункта.

ГЕРБ от своя страна не само изгуби второто място, но и продължи да губи леко от дела си с напредването на броенето. От 12.836% на 12.496% - тенденция надолу при всяко следващо отчитане.

ДПС над бариерата, но губи позиции

ДПС записа значителен спад - от 5.019% на 4.388%, т.е. загуба от над 0.6 процентни пункта само между двете отчитания. Партията остана над 4-процентния праг, но намаляващата тенденция повдигна въпроса дали ДПС ще успее да задържи позицията си до края на броенето. При 4.388% буферът над бариерата вече е под 0.4 процентни пункта.

Възраждане също се понижи леко — от 5.109% на 4.951%, като задържа по-комфортна позиция от ДПС с почти половин процент над прага.

Четири партии под бариерата без изход

Под 4-процентната бариера останаха четири партии - Величие с 3.767%, МЕЧ с 3.418%, Сияние с 3.202% и БСП с 3.135%. БСП, която при предишното отчитане беше на 3.476%, сега се оказа на 3.135% - понижение от 0.341 процентни пункта, което я постави в най-неблагоприятна позиция сред партиите, борещи се за прага. Сияние единствено регистрира лек ръст - от 3.003% на 3.202%.

Ако тенденцията се запази, България върви към 5-партиен парламент с Прогресивна България, ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, Възраждане и ДПС.