Прогресивна България на Румен Радев получи 43.461% от гласовете според официалните данни на Централната избирателна комисия на база 7.08% обработени протоколи от СИК в РИК, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Второ място заема ПП-ДБ с 13.975%, което означава, че коалицията изпреварва ГЕРБ-СДС - 12.836%. Разликата между двете формации е около 1.1 процентен пункта при този брой протоколи.

Прогресивна България с близо 43% - почти всеки втори глас

Резултатът от 43.461% при тези ранни официални данни е забележителен с мащаба си - почти всеки втори гласувал е избрал листата на Прогресивна България. Ако тази тенденция се запази до края на преброяването, партията ще надхвърли далеч абсолютното мнозинство от 121 депутатски места в 240-местния парламент.

Съществена уговорка е, че 7.08% от протоколите са крайно недостатъчни за окончателни прогнози. Обикновено първите данни от РИК отразяват по-бързо обработените секции в по-малките и средните общини, докато София и другите големи градове влизат в системата по-бавно. Това може да промени картината.

ПП-ДБ пред ГЕРБ - изненадата на вечерта

При 7.08% протоколи ПП-ДБ зае второ място с 13.975%, оставяйки ГЕРБ-СДС на трето с 12.836%. Разликата от малко над 1 процентен пункт означаваше, че партията на Асен Василев и Демократична България се наредиха пред Бойко Борисов при официалното броене - резултат, който не съвпадна с повечето екзитпол прогнози от края на изборния ден.

ДПС се задържа с 5.019%, а Възраждане — с 5.109%, като двете партии останаха много близо една до друга.

Четири партии малко под бариерата — БСП, МЕЧ, Сияние и Величие в критична зона

Най-интригуващата битка при тези ранни данни се разигра около 4-процентния праг. Четири партии останаха под него:

БСП записа 3.476% - резултат, който постави социалистите в изключително трудна позиция. Партията, която в продължение на десетилетия беше неизменна парламентарна сила, се оказа под чертата.

МЕЧ е аконизиращо близо до влизане в парламента с 3.539%, а Величие още по-близо - 3.767%. И двете формации бяха твърде близо до прага, за да бъдат отписани, но и твърде далеч, за да се чувстват сигурни.

Сияние получи 3.003%, а АПС - едва 0.959%, което ги постави практически извън всякакъв досег до бариерата при толкова ранен етап.

Какво предстои?

Критичен момент в нощта на броенето ще е дали БСП, МЕЧ, Сияние и Величие ще успеят да преодолеят 4-процентната бариера с нарастването на обработените протоколи. При влизане на всичките четири партии над прага, парламентът би се оказал с 9 формации, което прави правителствените преговори изключително сложни. При задържане само на петте партии над бариерата към момента - ПБ, ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Възраждане - страната получава 5-партиен парламент с огромно доминиране на победителя.

Има и още една хипотеза - 4 партиен парламент, ако след идването на гласовете от чужбина, Възраждане остане под 4-процентната чера.