ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Автор: Вилислава Ветренска 17:01Коментари (0)751
© Фокус
Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти, предаде репортер на "Фокус".

Заедно с него е и съпругата му Десислава Радева.

Припомняме, че президентът на Република Унгария г-н Тамаш Шуйок е на посещение в България. По-рано Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир.

Очаквайте подробности.



Още по темата: общо новини по темата: 6
18.10.2025 Официално: Администрацията на президента остава без транспорт
18.10.2025 Румен Радев посреща унгарския президент в Пловдив с личната си кола
16.10.2025 Румен Ралчев: Досега президент не се е отказвал от служебен автомобил
16.10.2025 Радев: Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски
20.09.2025 Калин Стоянов към човек на Радев: Спокойно, няма да останеш без служебен автомобил и шофьор
15.09.2025 Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: ...
13:59 / 19.10.2025
Ракиджия: Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъс...
13:48 / 19.10.2025
Експерт: Тази диета е научно обоснован път към по-здраво общество...
13:30 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, х...
13:17 / 19.10.2025
Как новата система мери тежестта на камионите на пътя?
14:03 / 19.10.2025
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Удвояват околовръстното на Пловдив
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: